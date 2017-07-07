Автобусы 1A, 34A, 38 и 49 со вторника пойдут в объезд

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В связи с ремонтными работами на улице Рави с 10 часов утра 11 июля и до конца рабочего дня 23 июля в объезд по улице Рандвере с разворотом на круговой развязке улиц Хеки и Рандвере пойдут автобусы линии 1А.