07.07.2017, 17:44

Автобусы 1A, 34A, 38 и 49 со вторника пойдут в объезд


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В связи с ремонтными работами на улице Рави с 10 часов утра 11 июля и до конца рабочего дня 23 июля в объезд по улице Рандвере с разворотом на круговой развязке улиц Хеки и Рандвере пойдут автобусы линии 1А.

Отменяется остановка Виймси кескус , которая переносится на остановку Виймсиская школа на улице Рандвере по направлению к центру города.

Ремонт участка улицы Клоостриметса привел к необходимости с 8 часов утра 11 июля и до конца рабочего дня 14 июля направить в обоих направлениях в объезд автобусы линий 34A, 38 и 49 по улицам Клоостриметса, Люкати, Клоостриметса с остановкой Метсакальмисту в обоих направлениях на улице Клоостриметса до и после перекрестка с улицей Люкати.

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