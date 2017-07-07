Автобусы 1A, 34A, 38 и 49 со вторника пойдут в объезд

В связи с ремонтными работами на улице Рави с 10 часов утра 11 июля и до конца рабочего дня 23 июля в объезд по улице Рандвере с разворотом на круговой развязке улиц Хеки и Рандвере пойдут автобусы линии 1А.
Отменяется остановка Виймси кескус , которая переносится на остановку Виймсиская школа на улице Рандвере по направлению к центру города.
Ремонт участка улицы Клоостриметса привел к необходимости с 8 часов утра 11 июля и до конца рабочего дня 14 июля направить в обоих направлениях в объезд автобусы линий 34A, 38 и 49 по улицам Клоостриметса, Люкати, Клоостриметса с остановкой Метсакальмисту в обоих направлениях на улице Клоостриметса до и после перекрестка с улицей Люкати.