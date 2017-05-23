Автобусному сообщению в Таллинне исполняется 95 лет

Сегодня в 13 часов на площади Вабадузе народным гулянием будет отмечаться 95-летие регулярного автобусного сообщения в Таллинне, сообщает Раэпресс.

"Эта дата, — как отметил председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм, — еще раз напоминает нам о значении общественного транспорта для развития города. Автобус так и остался любимым средством передвижения таллинцев. Обращая взор в прошлое, мы учимся ценить те позитивные сдвиги, которые произошли в развитии автобусного сообщения за минувшие десятилетия. Путь от едва одолевашего подъем на Тартуском шоссе "Даймлера" до современный гибридных машин и "МАН"ов, отвечающих требованиям "Евро 6" по загрязнению среды, — впечатляющ. И вообще, Таллинн имеет право гордиться тем что стал мировой столицей бесплатного общественного траснпорта".

22 мая 1922 года предприниматель Фромхольд Кангро получил от городской управы разрешение на открытие пяти регулярных автобусных линий. Первый автобус пошел от Русского рынка по Тартускому шоссе на склон Ласнамяэ уже 27 мая.

Сегодняшний праздник начнется демонстрацией автобусов — как современных, так и исторических, причем демонстрироваться будет и электроавтобус будущего марки "Вольво". В 14 часов начнется на эстраде концерт Карла Мадиса, а в 15 часов — ансамбля C-Jam.