10.07.2018, 20:50

Автобус линии 49 пойдет в объезд, на следующей неделе меняется маршрут линии 73


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Pilt on illustreerivFoto: Madis Veltman

В связи с асфальтированием перекрестка улицы Пярнамяэ и Нарвского шоссе 14 июля автобус линии 49 в обоих направлениях пойдет в объезд. В связи с закрытием на реконструкцию перекрестка улицы Каласадама и бульвара Пыхья с начала рабочего дня 18 июля по конец рабочего дня 20 августа меняется маршрут движения автобусов на линии 73.

Маршрут объезда линии 49 будет пролегать по улицам Уссимяэ, Прийсле, Козе, Люкати, Клоостриметса с остановками в обоих направлениях на улице Клоостриметса в районе перекрестка с улицей Люкати. Отменяются временно остановки Метсакальмисту, Клоостриметса, Телеторни на улице Клоостриметса, Пярнамяэ, а также Лайакюла, в сторону аэропорта отменяются также остановка Иру на улице Пярнамяэ, а в сторону Виймси — она же на Нарвском шоссе, сообщает Раэпресс.

В сторону Пельгулинна автобусы линии 73 пойдут по бульвару Пыхья, дороге перед "Генератором культуры", улицам Курси, Румби, Логи, Садама и бульвару Мере с временной остановкой Линнахалль на дороге перед "Генератором культуры" после перекрестка с бульваром Пыхья. В сторону улицы Веэренни автобусы пойдут по улицам Каласадама, Курси, Румби, Логи, Садама и бульвару Мере. Отменяется остановка Линнахалль.

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