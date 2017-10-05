Автобус линии 21A пойдет в объезд

В связи с прокладкой трассы трубопровода на перекрестке улиц Раннамыйза и Лыука с начала рабочего дня автобуса линии 21А 7 октября и до конца рабочего дня на линии 8 октября этот автобус по направлению в Какумяэ пойдет в объезд, сообщает Раэпресс.
Маршрут объезда будет проходить по Палдискому шоссе, улицам Мыйза и Вабаыхумуузеуми с остановкой Хааберсти на Палдиском шоссе. Временно отменяются остановки Сыба на улице Раннамыйза и Танума — на улице Лыука.
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