05.10.2017, 12:04

Автобус линии 21A пойдет в объезд


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Foto on illustratiivneFoto: Madis Veltman

В связи с прокладкой трассы трубопровода на перекрестке улиц Раннамыйза и Лыука с начала рабочего дня автобуса линии 21А 7 октября и до конца рабочего дня на линии 8 октября этот автобус по направлению в Какумяэ пойдет в объезд, сообщает Раэпресс.

Маршрут объезда будет проходить по Палдискому шоссе, улицам Мыйза и Вабаыхумуузеуми с остановкой Хааберсти на Палдиском шоссе. Временно отменяются остановки Сыба на улице Раннамыйза и Танума — на улице Лыука.

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