Автобус линии 21A пойдет в объезд

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В связи с прокладкой трассы трубопровода на перекрестке улиц Раннамыйза и Лыука с начала рабочего дня автобуса линии 21А 7 октября и до конца рабочего дня на линии 8 октября этот автобус по направлению в Какумяэ пойдет в объезд, сообщает Раэпресс.