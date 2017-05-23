Авария системы водоснабжения препятствует движению по Нарвскому шоссе

Veeavarii Tallinnas Narva maanteel Foto: Tiit Blaat

Минувшей ночью, в Таллинне, на Нарва мнт, около остановки ”Oru” прорвало трубу водоснабжения. Для ликвидации аварии Tallinna Vesi перекрыло две ведущие в город и одну ведущую из города полосы движения. На данный момент обе стороны открыты для движения по одной полосе.