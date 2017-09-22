Авантюра с граффити на Горхолле обойдется налогоплательщикам в общей сложности в 30 000 евро

Удаление ”художеств” с фасада Горхолла начнется не позднее следующей недел и обойдется Tallinna Linnahalli AS в 3000-6000 евро.

”Горхоллу в любом случае пришлось бы своими силами удалять со стен граффити, которые были там еще до этого, — сказала представитель Таллиннского департамента городского планирования Маргит Локк. — Данные картины на стенах планировались как временные, и перед запуском проекта была договоренность, что поскольку Горхолл все равно должен сам удалить со стен нанесенные еще раньше граффити, то он удалит и картину, нанесенную в рамках данного проекта”.

Раннее Таллиннский департамент охраны памятников старины говорил, что расходы на удаление картин понесет Tag Kings OÜ, которая их туда и нанесла, но теперь выясняется, что расходы покроет город. С таким положением дел согласны не все.

”Считаю, что совет Горхолла должен еще раз обсудить эту тему. Принимая во внимание то, что картины были нанесены без разрешения, то, по моей оценке, нужно инициировать дискуссию и взвесить возможности привлечения к покрытию расходов на очищение стен инициаторов этого поступка ”, — сказала член совета Горхолла Ану Халлик-Юргенстейн.

Работы по удалению картин проведет SodaBlast OÜ. По предварительным оценкам, на это уйдет три недели. ”Согласно имеющейся у меня информации, очищение стен обойдется в среднем в 2-4 евро за м2”, — сказала Халлик-Юргенстейн. Художники успели разрисовать около 1500 м2.

Напомним, что на проект Таллиннским горсобранием было выделено 15 000 евро. Еще 10 000 евро выделил сам Горхоллл.