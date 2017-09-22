22.09.2017, 09:45

Авантюра с граффити на Горхолле обойдется налогоплательщикам в общей сложности в 30 000 евро

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rus.delfi.ee
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Linnahalli seinamaalingu proovipesemine
Linnahalli seinamaalingFoto: Andres Putting

Удаление ”художеств” с фасада Горхолла начнется не позднее следующей недел и обойдется Tallinna Linnahalli AS в 3000-6000 евро.

”Горхоллу в любом случае пришлось бы своими силами удалять со стен граффити, которые были там еще до этого, — сказала представитель Таллиннского департамента городского планирования Маргит Локк. — Данные картины на стенах планировались как временные, и перед запуском проекта была договоренность, что поскольку Горхолл все равно должен сам удалить со стен нанесенные еще раньше граффити, то он удалит и картину, нанесенную в рамках данного проекта”.

Раннее Таллиннский департамент охраны памятников старины говорил, что расходы на удаление картин понесет Tag Kings OÜ, которая их туда и нанесла, но теперь выясняется, что расходы покроет город. С таким положением дел согласны не все.

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”Считаю, что совет Горхолла должен еще раз обсудить эту тему. Принимая во внимание то, что картины были нанесены без разрешения, то, по моей оценке, нужно инициировать дискуссию и взвесить возможности привлечения к покрытию расходов на очищение стен инициаторов этого поступка ”, — сказала член совета Горхолла Ану Халлик-Юргенстейн.

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Работы по удалению картин проведет SodaBlast OÜ. По предварительным оценкам, на это уйдет три недели. ”Согласно имеющейся у меня информации, очищение стен обойдется в среднем в 2-4 евро за м2”, — сказала Халлик-Юргенстейн. Художники успели разрисовать около 1500 м2.

Напомним, что на проект Таллиннским горсобранием было выделено 15 000 евро. Еще 10 000 евро выделил сам Горхоллл.

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