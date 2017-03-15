15.03.2017, 10:04

Аурика Меймре признана лучшим русскоязычным автором Эстонии

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rus.delfi.ee
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Аурика Меймре признана лучшим русскоязычным автором Эстонии
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Книга Аурики Меймре признана лучшей работой на русском языке в Эстонии в 2016 году по версии Капитала культуры, пишет rus.err.

Вручение литературных премий состоялось во вторник вечером в Доме писателей в Таллинне.

Меймре получила высокий титул за книгу "А. Чернявский и его роман "Семь лун блаженной Бригитты". Комментарий".

Премиями были также награждены писатель Майт Вайк, поэт Владислав Коржец, драматург Пауль-Ээрик Руммо, эссесист Хассо Крулль, переводчики Рийна Йесмин и Мерике Лепасаар-Бехер, а также ряд других деятелей культуры.

Литературные премии Капитала культуры вручают уже 22 года, а с 2001 года в список номинаций включили и русскоязычных авторов.

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