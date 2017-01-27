Аудит: сотрудники Тартуского университета занимались подделкой документов и игнорировали конфликт интересов

Как следует из аудита министерства финансов, факт мошенничества связан с командировкой сотрудников Тартуского университета Сулева и Геа Кыкс во Вьетнам в ходе проекта по интернационализации науки, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камера".

"Выяснилось, что сотрудники Тартуского университета попросили туристическое бюро отобразить в счетах сумму, отличающуюся от изначального ценового предложения, а также изменили одно из предложений таким образом, чтобы можно было выбрать более дорогой вариант", — говорит директор агентства по структурным пособиям фонда Archimedes Аннемари Муру.

По словам ректора Тартуского университета, подделывать документы им помогала еще одна сотрудница университета — Кадри Оя.

Помимо фальсификации счета за услуги турбюро, Кадри Оя, по данным аудита, причастна и к еще одному нарушению в ходе того же проекта — игнорируя явный конфликт интересов, она приняла заявку на участие в тендере по оказанию координационной услуги от предприятия, принадлежащего ее супругу.

Извещение о нарушениях направлено в полицию, но Департамент полиции и погранохраны пока не комментирует ситуацию в интересах следствия.