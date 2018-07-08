Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”

”Я с еще большей силой жму на тормоз, и мы чудом избегаем лобового столкновения. И что происходит потом? Водитель средней машины машет мне в знак благодарности! Ты машешь мне в знак благодарности за то, что благодаря моей реакции ты не убил сегодня пять человек и сам избежал смерти или, хуже того, прозябания в тюрьме на инвалидном кресле?”

”Небольшой совет от меня всем водителям-самоубийцам: отправляйтесь в какой-нибудь парк развлечений и врезайтесь на игрушечных машинах в ограждения или деревья сколько влезет, но сохраните жизнь другим участникам дорожного движения. Здесь — реальность, и у нас у всех только одна жизнь”.

”Факт остается фактом, если бы я от сильного испуга замешкалась хоть на долю секунды и не прижалась бы к обочине, то погибли бы я, четверо моих детей и ты, водитель-убийца, тоже!” — завершает свою историю женщина.