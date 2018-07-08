08.07.2018, 13:20

Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”

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rus.delfi.ee
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Möödasõit
MöödasõitFoto: Ilmar Saabas

”На дворе лето. Погода плохая, и ты с четырьмя детьми сидишь дома. И что ты делаешь в этой ситуации? Едешь в гости к родственникам. План кажется простым и надежным, дети смогут поиграть вместе и тому подобное. Но нет, все намного сложнее, так как прежде, чем ты доедешь, тебя ждет аттракцион смерти под названием ”отрезок дороги Тарту-Эльва””, — пишет в Eesti Päevaleht мать четырех детей Лийна Пуглес.

”Самые страшные фильмы ужасов — это те, в которых все сначала кажется слишком красивым, чтобы быть правдой. Солнце скрыто за тучами, так что в глаза тебе ничего не светит, дождя нет, машин не слишком много, а слух ласкает спокойная музыка. И тут совершенно неожиданно я вижу, как навстречу мне на всех парах бок о бок мчатся две машины. Что я делаю? Нажимаю на тормоз, максимально прижимаюсь к правой обочине и пытаюсь дышать спокойно. Сидящий рядом сын, который скоро идет в третий класс, испуганно спрашивает, что случилось? Мой пульс еще не успел восстановится, как неожиданно передо мной возникает совершенно идентичная ситуация: на встречке, несмотря на сплошную линию, еще один водитель-убийца начал обгон и несется навстречу последним секундам свой жизни”.

”Я с еще большей силой жму на тормоз, и мы чудом избегаем лобового столкновения. И что происходит потом? Водитель средней машины машет мне в знак благодарности! Ты машешь мне в знак благодарности за то, что благодаря моей реакции ты не убил сегодня пять человек и сам избежал смерти или, хуже того, прозябания в тюрьме на инвалидном кресле?”

”Небольшой совет от меня всем водителям-самоубийцам: отправляйтесь в какой-нибудь парк развлечений и врезайтесь на игрушечных машинах в ограждения или деревья сколько влезет, но сохраните жизнь другим участникам дорожного движения. Здесь — реальность, и у нас у всех только одна жизнь”.

”Факт остается фактом, если бы я от сильного испуга замешкалась хоть на долю секунды и не прижалась бы к обочине, то погибли бы я, четверо моих детей и ты, водитель-убийца, тоже!” — завершает свою историю женщина.

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