Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”

”На дворе лето. Погода плохая, и ты с четырьмя детьми сидишь дома. И что ты делаешь в этой ситуации? Едешь в гости к родственникам. План кажется простым и надежным, дети смогут поиграть вместе и тому подобное. Но нет, все намного сложнее, так как прежде, чем ты доедешь, тебя ждет аттракцион смерти под названием ”отрезок дороги Тарту-Эльва””, — пишет в Eesti Päevaleht мать четырех детей Лийна Пуглес.
”Самые страшные фильмы ужасов — это те, в которых все сначала кажется слишком красивым, чтобы быть правдой. Солнце скрыто за тучами, так что в глаза тебе ничего не светит, дождя нет, машин не слишком много, а слух ласкает спокойная музыка. И тут совершенно неожиданно я вижу, как навстречу мне на всех парах бок о бок мчатся две машины. Что я делаю? Нажимаю на тормоз, максимально прижимаюсь к правой обочине и пытаюсь дышать спокойно. Сидящий рядом сын, который скоро идет в третий класс, испуганно спрашивает, что случилось? Мой пульс еще не успел восстановится, как неожиданно передо мной возникает совершенно идентичная ситуация: на встречке, несмотря на сплошную линию, еще один водитель-убийца начал обгон и несется навстречу последним секундам свой жизни”.