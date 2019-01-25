Atlantic: в НАТО опасаются повторения крымских событий в Эстонии, предполагая, что Нарва может стать эпицентром конфликта

В Североатлантическом альянсе это называют ”нарвским сценарием”. Суть такого сценария заключается в том, что Москва захочет ”захватить” город и сделать его частью России. Западные представители альянса обеспокоены тем, что Россия может повторить крымские события.

Издание отмечает, что вторжение России на территорию Эстонии будет иметь более серьезные последствия, нежели события 2014 года, так как эта страна является членом НАТО. Эстонские чиновники уверены в том, что при таком сценарии союзники по альянсу — и особенно Соединенные Штаты — встанут на их защиту.

Эстонские военные чиновники, с которыми корреспондент встретился в Таллине, выразили неприязнь при разговоре о том, что Нарва может стать следующим Крымом. Между тем, президент Эстонии Керсти Кальюлайд пошла на беспрецедентный шаг, переместив на время свое рабочее место из столицы в Нарву, пишет издание.