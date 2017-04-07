07.04.2017, 20:05

Атака в Стокгольме не изменит уровень опасности в Эстонии

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rus.delfi.ee
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SWEDEN-TRUCK-CRASH
SWEDEN-TRUCK-CRASHFoto: Jonathan Nackstrand, AFP

Министр внутренних дел Андрес Анвельт выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в произошедшей в центре Стокгольма атаке. По словам органов охраны правопорядка, нет оснований для повышения уровня опасности в Эстонии.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заверил, что эстонские ведомства внимательно следят как за поступающей информацией о произошедшей в Стокгольме атаке, так и за ситуацией с безопасностью в Эстонии.

Хотя уровень опасности не изменился, полевые руководители полиции обращают большее внимание на многолюдные места и полицейские патрули больше прежнего следят и за торговыми центрами.

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