Атака в Стокгольме не изменит уровень опасности в Эстонии

Министр внутренних дел Андрес Анвельт выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в произошедшей в центре Стокгольма атаке. По словам органов охраны правопорядка, нет оснований для повышения уровня опасности в Эстонии.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заверил, что эстонские ведомства внимательно следят как за поступающей информацией о произошедшей в Стокгольме атаке, так и за ситуацией с безопасностью в Эстонии.

Хотя уровень опасности не изменился, полевые руководители полиции обращают большее внимание на многолюдные места и полицейские патрули больше прежнего следят и за торговыми центрами.