Астролог: планеты указывают на очень большие перемены в Эстонии в будущем году

”Видны [на натальной карте Эстонии] очень большие знаки, переломные моменты для Эстонии. Медленные планеты, особенно самые дальние — Уран, Нептун и Плутон — указывают на очень большие перемены. И не только в Эстонии! Уран меняет знак, и это означает, что все важные процессы будут глобальными”, — сказала Уэсоо и добавила, что карта крайне четко показывает внешние отношения и отношения с международными организациями. По ее словам, в прошлый раз, когда Уран затрагивал на карте эту тему, случилась Бронзовая ночь.



”Время предстоящих выборов находит особенно четкое отображение на карте (воз)рождения. Я использую две карты: натальную карту 2018 года и натальную карту 20 августа 1991 года”, — продолжила астролог.

По ее словам, такие карты можно составлять не только для человека, но и для кого угодна: ”Абсолютно для всех. Можно составить для крысы, стола, машины, фирмы, для кого угодно. Но каждую карту нужно рассматривать в определенном контексте, ведь логично, что карту государства следует читать иначе, нежели карту человека”.