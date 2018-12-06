06.12.2018, 12:43

Астролог: планеты указывают на очень большие перемены в Эстонии в будущем году

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rus.delfi.ee
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Астролог: планеты указывают на очень большие перемены в Эстонии в будущем году
Maalehe horoskoopide koostaja Taimi Uuesoo selgitab, et tänapäevane astroloog vaatab kõigepealt arvutisse ja siis Maa poole. Läbi tähtede, mis mõõdavad me aega, püüavad astroloogid seletada protsesse, mis toimuvad Maal.Sven Arbet

Согласно прогнозу нового астролога издания Maaleht Тайми Уэсоо, Эстонию в новом году ожидают переломные моменты.

”Видны [на натальной карте Эстонии] очень большие знаки, переломные моменты для Эстонии. Медленные планеты, особенно самые дальние — Уран, Нептун и Плутон — указывают на очень большие перемены. И не только в Эстонии! Уран меняет знак, и это означает, что все важные процессы будут глобальными”, — сказала Уэсоо и добавила, что карта крайне четко показывает внешние отношения и отношения с международными организациями. По ее словам, в прошлый раз, когда Уран затрагивал на карте эту тему, случилась Бронзовая ночь.

”Время предстоящих выборов находит особенно четкое отображение на карте (воз)рождения. Я использую две карты: натальную карту 2018 года и натальную карту 20 августа 1991 года”, — продолжила астролог.

По ее словам, такие карты можно составлять не только для человека, но и для кого угодна: ”Абсолютно для всех. Можно составить для крысы, стола, машины, фирмы, для кого угодно. Но каждую карту нужно рассматривать в определенном контексте, ведь логично, что карту государства следует читать иначе, нежели карту человека”.

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