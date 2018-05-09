Астролог Игорь Манг оказался в центре скандала с домогательствами

В сегодняшней передаче "Pealtnägija" будет история об общественном деятеле, который, как утверждается, домогается своих клиенток. По словам источников Delfi, речь идет об астрологе Игоре Манге.

По сведениям Delfi, на Манга также подано заявление в полицию. Полиция расследует, идет ли речь о сексуальном домогательстве.

"Pealtnägija" рекламирует на своей странице: "В "Pealtnägija" на этой неделе вы услышите своими ушами, как один очень известный общественный деятель домогается своих клиенток". В клипе видно, что лицо говорящей о домогающемся женщины скрыто.

Delfi подтвердили, что речь действительно идет о Игоре Манге. С ним самим пока не удалось связаться, он не ответил на телефонные звонки.