Ассар Паулус отказывается мыть тюремные полы и убирать за другими: это для него очень унизительно

Вчера Вируский уездный суд отказал в освобождении бывшему лидеру преступного мира Ассару Паулусу, которые ходатайствовал об УДО.

”Помимо прочего, одна из причин — Ассар паулус отказывается принимать участие в хозяйственных работах в тюрьме, и за это — наказан дисциплинарно”, — пояснил пресс-секретарь суда.

Потому Паулус очень много сидит в карцере.

По данным Delfi, тюрьма требует от Паулуса, чтобы он работал уборщиком: мыл полы и убирал за другими заключенными и охраной. По закону, тюрьма может послать к карцер на срок до месяца, но в реальности же он может просидеть там гораздо дольше: по окончании одного наказания можно назначить другое.

Привлечение к работам по уборке и дисциплинарные наказания Ассар Паулус обжаловал в административном суде, однако, решения еще не вынесено.