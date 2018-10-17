Ассамблея Межпарламентского союза обсудит обеспечение мира и развития

Кютт отметила, что наука позволяет формировать обдуманную политику и способствует сотрудничеству между государствами. ”Многие новые инновационные технологии помогают повысить благосостояние населения и ускорить рост экономики. Но это нельзя делать, вредя окружающей среде”, — сказала Кютт.

”Для создания более вовлеченного общества мы должны сделать так, чтобы у всех молодых людей был равный доступ к образованию и рынку труда. Также мы должны бороться за права человека и основные свободы для молодежи, поддерживать гендерное равноправие и верховенство права, а также вовремя оказывать помощь наиболее уязвимым слоям населения”, — подчеркнула она.

Кютт отметила, что молодежь нуждается в образовании, и положительно высказалась о желании Межпарламентского союза сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в рамках программы ”Наука в школах во имя мира” (Science for Peace Schools). Цель программы — объединить науку и политику и помочь создать межпарламентские связи, чтобы совместно решать возникающие проблемы.

От Эстонии в 139-й Ассамблее в Швейцарии, помимо руководителя делегации Хельмен Кютт, также участвуют члены делегации Тоомас Кивимяги и Айвар Кокк.