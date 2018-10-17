17.10.2018, 15:46

Ассамблея Межпарламентского союза обсудит обеспечение мира и развития

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rus.delfi.ee
EST
Helmen Kütt
Helmen KüttFoto: Helmen Kütt

Проходящая в Женеве 139-я Ассамблея Межпарламентского союза посвящена возможностям использования инноваций и технологий в обеспечении мира и развития. По словам руководителя делегации Эстонии Хельмен Кютт, парламенты должны использовать все возможности инноваций и технологий и делать это во благо, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Кютт отметила, что наука позволяет формировать обдуманную политику и способствует сотрудничеству между государствами. ”Многие новые инновационные технологии помогают повысить благосостояние населения и ускорить рост экономики. Но это нельзя делать, вредя окружающей среде”, — сказала Кютт.

”Для создания более вовлеченного общества мы должны сделать так, чтобы у всех молодых людей был равный доступ к образованию и рынку труда. Также мы должны бороться за права человека и основные свободы для молодежи, поддерживать гендерное равноправие и верховенство права, а также вовремя оказывать помощь наиболее уязвимым слоям населения”, — подчеркнула она.

Кютт отметила, что молодежь нуждается в образовании, и положительно высказалась о желании Межпарламентского союза сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в рамках программы ”Наука в школах во имя мира” (Science for Peace Schools). Цель программы — объединить науку и политику и помочь создать межпарламентские связи, чтобы совместно решать возникающие проблемы.

От Эстонии в 139-й Ассамблее в Швейцарии, помимо руководителя делегации Хельмен Кютт, также участвуют члены делегации Тоомас Кивимяги и Айвар Кокк.

Межпарламентский союз — самая давняя и крупная межпарламентская организация. Она была основана в 1889 г. и объединяет 171 государство-член по всему миру.

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