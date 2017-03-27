Асфальтовый завод запущен: в Таллинне начался период большого ремонта дорог

Сегодня запущен завод по производству летнего асфальта Tallinna Teede AS.

Первые порции асфальта пойдут на улицы Лаагна, Смуули, Линну и бульвар Вабадузе. Там ремонтные бригады фирмы уже ранним утром приступили к фрезеровке и укладке асфальта. В зависимости от погодных условий, на этой неделе работы могут развернуться также на Нарвском и Петербургском шоссе.

В ходе первого этапа — до 15 мая — ремонт будет вестись в основном на магистралях с интенсивным движением и по маршрутам общественного транспорта. Точный объем работ на сезон будет определен к 1 мая. Сейчас городской бюджет располагает на эти цели 8,1 миллиона евро. В первом квартале дорожники столицы выполнили работ на 1,4 миллиона евро.