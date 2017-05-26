Арво Сарапуу: я навсегда покидаю политику

Ушедший в отставку с должности вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу разослал официальное заявление, в котором говорит, что навсегда покидает политику. Ниже приведен полный текст заявления.

Подводя итоги вчерашнего дня, хочу заявить следущее:

1. Я не признаю предъявленных мне подозрений.

2. Я навсегда покидаю политику, стремясь уберечь Центристскую партию, и без того находящуюся под ураганным огнем со стороны общественности.

3. Я приношу извинения всем, особенно жителям Нымме. Заверяю, что у меня были самые лучшие намерения и мне жаль, что они в качестве таковых не реализовались.

4. Я прошу уважать мою частную жизнь, чтобы я мог идти дальше по своему жизненному пути.