Артур Тальвик вступил в Свободную партию

Входящий в парламентскую фракцию Свободной партии Артур Тальвик сообщил, что подал заявление о вступлении в ряды свободников. До настоящего момента Тальвик не входил в эту партию.
Как пояснил Тальвик у себя в социальной сети Facebook, в партию он вступил по желанию многих членов Свободной партии и единомышленников, а также по собственному желанию.
Также Тальвик намерен войти в руководство партии.
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