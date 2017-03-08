08.03.2017, 12:40

Артур Тальвик вступил в Свободную партию

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rus.delfi.ee
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Artur TalvikFoto: Karli Saul

Входящий в парламентскую фракцию Свободной партии Артур Тальвик сообщил, что подал заявление о вступлении в ряды свободников. До настоящего момента Тальвик не входил в эту партию.

Как пояснил Тальвик у себя в социальной сети Facebook, в партию он вступил по желанию многих членов Свободной партии и единомышленников, а также по собственному желанию.

Также Тальвик намерен войти в руководство партии.

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