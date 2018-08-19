Артур Тальвик создает новую партию и мечтает получить 25 мест в Рийгикогу



По словам Тальвика, несмотря на то, что по эстонским законам политическую силу необходимо будет зарегистрировать как партию, по существу она будет действовать на других основах и станет отличаться от классической партийной модели, сообщил в субботу, 18 августа, портал новостей вещания ERR.ee.

В настоящее время Артур Тальвик вместе с компанией единомышленников создает современную политическую платформу для будущей партии.

"Меня просили, чтобы я пока не называл имен. Но наша группа не очень большая — она состоит из пяти человек. Все они известны в обществе", — сказал Тальвик.

Политик сказал, что амбиции у нового политического движения очень большие. Иначе, говорит он, работать в Рийгикогу нет особого смысла.

"Об этом свидетельствует четырехлетний опыт Свободной партии. Имея 8 мест в оппозиции, можно, конечно, говорить, что вы влияете на процессы, но по факту дела решаются в коалиции", — отметил Тальвик.