19.08.2018, 09:40

Артур Тальвик создает новую партию и мечтает получить 25 мест в Рийгикогу

 (19)
rus.delfi.ee
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Artur Talvik
Artur TalvikFoto: Tiit Blaat

Бывший председатель Свободной партии, ныне беспартийный депутат парламента Артур Тальвик объявил о намерении создать новую политическую силу, перед которой будет поставлена амбициозная задача — получить 25 мандатов на очередных выборах в Рийгикогу, передает rus.err.ee.


По словам Тальвика, несмотря на то, что по эстонским законам политическую силу необходимо будет зарегистрировать как партию, по существу она будет действовать на других основах и станет отличаться от классической партийной модели, сообщил в субботу, 18 августа, портал новостей вещания ERR.ee.

В настоящее время Артур Тальвик вместе с компанией единомышленников создает современную политическую платформу для будущей партии.

"Меня просили, чтобы я пока не называл имен. Но наша группа не очень большая — она состоит из пяти человек. Все они известны в обществе", — сказал Тальвик.

Политик сказал, что амбиции у нового политического движения очень большие. Иначе, говорит он, работать в Рийгикогу нет особого смысла.

"Об этом свидетельствует четырехлетний опыт Свободной партии. Имея 8 мест в оппозиции, можно, конечно, говорить, что вы влияете на процессы, но по факту дела решаются в коалиции", — отметил Тальвик.

Tallinn Hockey weekend
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