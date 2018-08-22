Артур Тальвик покидает парламентскую фракцию Свободной партии



По словам политика, в среду, 22 августа, он встретился с теперь уже бывшими коллегами по фракции, сообщил им о своем решении и расстались они дружелюбно, информирует портал новостей вещания rus.err.ee.

Тальвик сказал, что продолжает работу над созданием новой политической партии. В связи с этим в среду у него пройдет очередная встреча, которая продлится до позднего вечера.

Назвать фамилии лиц, которые станут лидерами новой политической силы, он отказался.

Как писал rus.er.ree, в субботу, 18 августа, бывший председатель Свободной партии, ныне беспартийный депутат парламента Артур Тальвик объявил о намерении создать новую политическую силу, перед которой будет поставлена амбициозная задача — получить 25 мандатов на очередных выборах в Рийгикогу.

Действующий лидер партии Андрес Херкель накануне, 21 августа, заявил о том, что теперь Тальвику придется уйти из фракции.