Артур Тальвик о референдуме в Каталонии: атмосфера напоминает Поющую революцию

Член группы международных наблюдателей Артур Тальвик (Свободная партия Эстонии), который находится сейчас в Каталонии, рассказал Delfi о своих впечатлениях о происходящем референдуме.

Сейчас Тальвик отправился на избирательный участок, на котором полиция применила в отношении голосующих силу и конфисковала избирательные урны. Закрыты и сайты выборов. ”Люди боятся, что правительство вообще отключит весь интернет в регионе”, — говорит Тальвик.

Ночью он находился в одной из школ, в которой расположился избирательный участок. ”Люди танцевали и пели. Атмосфера напоминает Поющую революцию. В школу приезжала и полиция, но лишь пожелала людям стойкости”. По его словам, местные, каталонские, стражи порядка ведут себя спокойно, в то время как спецподразделения центральной власти Испании враждебны в отношении народа и референдума. Несмотря на насильственные действия со стороны полиции, люди не боятся: ”Все ведут себя довольно уверенно. Настоящее гражданское общество: власти отбирают сайты и избирательные урны, но люди не сдаются”.

"Те люди, которые ранее были против независимости, теперь выступают за нее. Вопрос заключается уже не сколько в независимости конкретно Каталонии, а в демократии в общем”, — говорит Тальвик.