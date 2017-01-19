По словам депутата Рийгикогу от Свободной партии Артура Тальвика, если правительство заставит предпринимателей поменять номера служебных автомобилей на цветные, то так же следует поступить и со всеми автомобилями чиновников и политиков, которые оплачиваются государством.

”У предпринимателей непроизвольно возникает ощущение, что правительство хочет сделать номерные знаки цветными, потому что относится к ним с подозрением и планирует массивные проверки при помощи налогового департамента. До сих пор такие номерные знаки использовались лишь в исключительных случаях, например, на автомобилях дипломатов и военных. Не удивительно, что предприниматели рассматривают этот цветной знак, как клеймо”, — заключил депутат.

”Если предприниматели, создающие для общества богатства, должны по плану правительства смириться с цветными номерными знаками автомобилей, то и все автомобили, находящиеся на содержании госучреждений, нужно снабдить, например, оранжевыми или желтыми номерами. Минфин этот вопрос затронул, но ясности нет. Это был бы знак солидарности и вежливости. Тогда каждый гражданин сможет сразу заметить, если какой-нибудь чиновник или политик ездит решать личные вопросы из рабочего времени и за счет госказны — ведь именно за это налоговики часто дергают предпринимателей. В целом, контроль за использованием автомобилей в публичном секторе очень слаб и это нужно изменить”, — сказал Артур Тальвик.

”В таком случае цветной номерной знак нужно выдать и тем членам парламента, которые оплачивают лизинг своих стальных коней из депутатских компенсаций”, — заявил он.