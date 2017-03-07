Артур Тальвик думает баллотироваться на место председателя Свободной партии

Член парламентской фракции Свободной партии Артур Тальвик думает о том, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах председателя партии, и сообщит о своем решении в среду, передает rus.err.ee.

"Я приму решение к среде. У меня еще несколько встреч в связи с этим, и в среду я либо подам заявление (о вступлении в партию — прим. ред), либо не подам", — сказал Тальвик порталу ERR.

Для того, чтобы Тальвик смог баллотироваться на пост председателя партии, он должен вступиться в партию. Тальвик, будучи одной из ключевых фигур Свободной партии, до сих пор не состоит в партии. В 2015 году он баллотировался в Рийгикогу в списке Свободной партии и получил 7307 голосов.