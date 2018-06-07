Арто Аас: правительство обманывает, утверждая, что количество госслужащих сокращается

В опубликованном сегодня правительственном сообщении можно было прочитать, что в прошлом году количество госслужащих сократилось на 4%, то есть на 1123 человека. К сожалению, это является попыткой правительства приукрасить реальность, ради чего оно выбрало самое красивое, но довольно бессмысленное число.

”Госслужба с 26 тысячами работников является только одной частью правительственного сектора, где в общей сложности занято 116 703 человека. Из отчета за 2017 год следует, что в прошлом году правительственной сектор уменьшился на 80 человек. Тем самым, ближе к истине было бы, если бы министр госуправления признал, что в целом количество госслужащих сократилось всего на 0,07%”, — раскритиковал бывший министр госуправления Арто Аас опубликованные правительством цифры.

”Можно заметить тенденцию, что если в одной части правительственного сектора количество работников уменьшается, то в другой части оно на столько же увеличивается. Перемещение людей внутри системы позволило правительству играть со статистикой. Никакой четкой тенденции к сокращению количества госслужащих не заметно. Поэтому неудивительно, что у правительства отсутствует четкое видение и цель достижения большей эффективности”, — добавил Аас.