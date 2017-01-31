Артемий Троицкий заступился за русскую школу Эстонии

В передаче "Незнайка на луне" ее автор и ведущий Артемий Троицкий обсудил с правозащитниками из организации "Русская школа Эстонии" Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой тему русских школ, пишет rus.err.ee.

Троицкий как и правозащитники, считает, что учить эстонский язык в русских школах нужно на уроках эстонского, а другие предметы преподавать на родном языке.

По мнению Троицкого, в сфере образования Эстонии есть проблемы со здравым смыслом. "Главная задача, которая соответствовала бы конституции Эстонии — это чтобы русские дети прекрасно знали эстонский язык и прекрасно владели бы предметами для дальнейшей учебы, например, в Тартуском университете, чтобы потом приносить лавры эстонской науке. Русский язык, физику, географию, биологию, историю надо оставить в покое, чтобы эти знания ложились на родные уши. Это был бы здравый подход и для эстонской нации и для русских школьников".

Артемий Троицкий считает, что канадскую систему языкового погружения, которую пытаются применить в Эстонии, один в один на местные реалии наложить нельзя