19.09.2018, 18:50

Артемий Троицкий сравнил Эстонию с Африкой

 (32)
rus.delfi.ee
EST
Artemi Troitski
Artemi TroitskiTanel Meos

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который четыре года назад эмигрировал в Эстонию, раскритиковал ситуацию с межнациональными отношениями в прибалтийской стране. Об этом сообщает портал ERR.

Эстония — страна сегрегированная, примерно как Южная Африка, а не как Бельгия с Валлонией и Фландрией. Эстонское большинство и русское меньшинство живут порознь, друг другом не интересуются. В лучшем случае относятся друг к другу равнодушно, в худшем — испытывают неприязнь. Я считаю, что это ненормальная ситуация”, — заявил Троицкий.

По словам журналиста, сначала он воспринимал это болезненно, но сейчас пообтесался.

Троицкий добавил, что Эстония равнодушно относится к мигрантам из России, хотя часто в страну приезжают профессионалы, которые могли бы принести большую пользу. В частности, очень плохо поставлено дело с изучением эстонского языка, ”до сих пор не выработана хорошая методика преподавания эстонского для русских”. ”Как такое возможно!? Эстония уже давно независимая страна с огромной долей русского населения”, — возмущен Троицкий.

По мнению журналиста, русские, которые не интересуются жизнью Эстонии, делают свое пребывание в стране ”кастрированным”. Эстонцы, игнорирующие русских, тоже неправы, поскольку ”Россия была и остается страной великой культуры”, уверен критик.

Троицкий уехал в Эстонию в июле 2014 года, в разгар войны на Донбассе. Причиной отъезда из России журналист тогда назвал ”истерическую атмосферу милитаризма и агрессии”. На эстонском телевидении Троицкий вел передачу ”Незнайка на Луне”.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Корб назвал коалицию реформистов с EKRE страшным сном. Хельме обвинил его в разжигании антиэстонской ненависти

19.09.2018
На Delfi вышло мнения генсека Центристской партии Михаила Корба "Коалиция из реформистов и EKRE — страшный сон, который может стать явью". Председателю консерваторов Марту Хельме слова Корба не пришлись по душе.
Подробнее

”Золотой парашют”: отставленный глава Danske Bank утешится двумя миллионами евро

19.09.2018
Бывший топ-менеджер Danske Bank Томас Ф. Борген, взявший на себя роль ”козла отпущения” в деле об отмывании средств, получит за это в качестве выходного пособия годовой оклад и к тому же смоежт оставить себе акции банка, полученные в качестве ”мотивационного пакета”.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

В интервью ERR Артемий Троицкий сравнил Эстонию с Африкой

19.09.2018
Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который четыре года назад эмигрировал в Эстонию, раскритиковал ситуацию с межнациональными отношениями в прибалтийской стране. Об этом сообщает портал ERR.
Подробнее

ФОТО: В центре Таллинна появится новый жилой квартал. Строительство начинается на этой неделе

19.09.2018
На этой неделе состоится церемония, знаменующая успешное начало строительства нового жилого квартала в центре Таллинна, — на углу Пярну маантеэ и улицы Сюда будет воздвигнут выдающийся архитектурный ансамбль зданий, в которых будут как офисные, так и жилые помещения. Общая площадь квартир составит более 10 000 квадратных метров.
Подробнее

Для облегчения пересечения границы Россия просит список лизинговых фирм Эстонии

19.09.2018
Федеральная таможенная служба России направила в Налогово-таможенный департамент Эстонии письмо с просьбой предоставить список лизинговых и кредитных учреждений и дать оценку их благонадежности. Это должно решить проблему пересечения российско-эстонской границы на лизинговых автомобилях. Эстонская таможня срочно составляет ответ коллегам из России, но скорого разрешения проблемы гарантировать не может, пишет rus.ee.ee.
Подробнее


Украина официально вышла из договора о дружбе с Россией

19.09.2018
Указ президента Украины Петра Порошенко о выходе из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был в среду, 19 сентября, опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер". Таким образом, в этот день он вступил в силу.
Подробнее