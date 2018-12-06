Артемий Троицкий пообещал "двинуть в рыло" Соловьеву и Киселеву

Троицкий комментирует на "Эхе Москвы" тексты Виктора Шендеровича о недопустимости хамства в публичных дискуссиях и раздумывает над тем, где проходит невидимая граница между не-хамством и хамством.

Приведя ряд популярных характеристик, Троицкий задается вопросом, все ли из них следует квалифицировать как хамство.

"Я, например, подхожу к вопросу с релятивистских позиций: Лизу Глинку, Чулпан Хаматову и Нюту Федермессер я никогда не привязал бы ни к одному из этих обидных слов — и не потому что они дамы (интересно, кстати, что мужчины в России такими благими делами не занимаются…), а потому что на сомнительные сделки они шли ради спасения больных и умирающих. А это предельно серьёзно", — считает Троицкий.

"С жизнью и деятельностью Антона Долина я не знаком, но если он (и ему подобные) выслуживаются только ради возможности светиться на телеканале и издавать сочинения, то это, боюсь, другая история. Совсем не серьёзная. И кое-какие из бранных словечек тут могли бы пригодиться. А уж что касается Киселёва, Соловьёва и Симоньян, то нет таких трёхэтажных русских лексических конструкций, которые были бы этим лгунишкам не впору! Более того, первым двум (с тётками не сражаюсь), если случится очная встреча, с превеликим удовольствием двину в рыло", — заявляет Троицкий.