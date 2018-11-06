06.11.2018, 14:00

Артемий Троицкий об отношениях между эстонцами и русскими: в определенном плане это удобно всем

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Мадисон: Троицкий - агент Кремля, играющий в ЭР диссидента
Кристер Парис
Кристер Парис
 
EST 27
Artemi Troitski
Artemi TroitskiIlmar Saabas

Журналист и музыкальный критик дал спецкорреспонденту Eesti Päevaleht Кристеру Парису интервью, в котором сказал, что его семья нисколько не жалеет, что переехала в Эстонию.

”Я настроен позитивно. Нам тут очень нравится. Старший сын ходит в гимназию и у него все хорошо. Младший учится в экспериментальной эстонско-русской школе, во втором классе. Ему там очень нравится. У жены много подруг, она посещает концерты и кафе. Единственный, кто не часто бывает в Таллинне, — это я. Я периодически нужен то на востоке, то на западе. Выступать, что-то делать, читать лекции… Мы очень довольны тем, что не ошиблись и выбрали в качестве места, где жить и работать, именно Эстонию. Вне всякого сомнения”, — сказал он и добавил, что единственное, что ему здесь не нравится, — климат.

Троицкий отметил, что поначалу его шокировали отношения между эстонцами и русскими, но потом он привык, поскольку стало ясно, что ”в определенном плане это удобно всем”. Эстонцам удобно чувствовать себя хозяевами и в той или иной мере игнорировать проблемы русских. ”А русские….если бы им тут на самом деле не нравилось, то они бы уже давно либо уехали, либо образовали в качестве протеста какое-нибудь сильное политдвижение. Но я не вижу ни того, ни другого. Русские, которые покидают Эстонию, едут на запад, а не на восток. Никаких политических партий или протестов тоже нет”.

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Большой проблемой, требующей скорейшего разрешения, по словам Троицкого, является вопрос русской школой: ”Исходя из собственного опыта, могу сказать, что в русских школах эстонский язык преподают плохо, а частые уроки слишком дорогие. Один урок эстонского языка стоит 30 евро, в то время как урок китайского — всего 5! То есть над проблемой изучения языка нужно работать более эффективно”.

Говоря о переходе на эстоноязычное образование, Троицкий назвал абсурдной ситуацию, когда плохо владеющие эстонским языком преподаватели обучают не только эстонскому языку, но и физике и химии на том же эстонском языке. ”Я не знаю, как решить эту проблему, но начинать следует уже в самом раннем возрасте, то есть с детских садов. Прежде чем переводить школы на эстонский язык, следовало бы сделать это с детскими садами. Дети шли бы в школу уже подготовленными. Но то, что зарождается сейчас, совершенно неэффективно”.

Рассуждая о происходящем в эстонской политике и вероятности того, что на следующих выборах в парламент попадет ”профашисткая партия”, Троицкий сказал, что EKRE в Рийгикогу не пройдет. Он отметил, что партия представляет собой ”пародию на европейские ультраправые партии” и ”речь идет о проекте Москвы, в существование которого внесли свой активный вклад московские политтехнологи”.

Троицкий отметил, что что на пророссийских сайтах об EKRE пишут чаще, чем об остальных вместе взятых, и не трудно догадаться, ”откуда у них на это деньги”. ”На месте Марта Хельме я бы рискнул и совершил бы оригинальный поворот, открыто и неоднозначно признав, что они являются партией Кремля, поддерживают Путина, а Путин поддерживает их. Так EKRE получила бы хоть какой-то шанс, что те русские Эстонии, которые до этого голосовали за Центристскую партию, отдали бы свои голоса ей”.

Критик уверен, что наличие в Европе ультраправых партий, которые дестабилизируют ситуацию внутри государств, выгодно Кремлю.

Говоря об ETV+ Троицкий заявил, что не смотрит этот канал. ”Не смотрел даже тогда, когда там выходила моя передача. Будем надеяться, что новый главный редактор Екатерина Таклая сможет вдохнуть в него новую жизнь, ведь там есть много действительно профессиональных молодых журналистов. Меньше всего Эстония нуждается в длинной и глупой копии российского семейно-развлекательного канала. Думаю, что ласнамяэские домохозяйки все равно продолжат смотреть российские каналы”, — рассудил Троицкий, но добавил, что, как бы то ни было, русскоязычный канал — важное начинание.

ТОП

”Бюджет российских телеканалов исчисляется сотнями миллионов евро. С учетом этого делать развлекательные шоу [здесь] — это примерно то же самое, что ресторанному певцу из Нарвы тягаться с Филипом Киркоровым. Или — что еще лучше — давайте вспомним Элллочку-людоедочку, соревновавшуюся с дочерью американского миллиардера Вандербильда. Ситуация идентичная. Нужно исходить из реальности и делать то, что возможно сделать. Как говорится: дешево, зато с душой”.

"Ответ Чемберлену"

Депутат от EKRE Яак Мадисон отреагировал на интервью и назвал Троицкого ”агентом Кремля, играющего в Эстонии диссидента”, а его высказывания ”очередной пропагандистской ложью”.

”Он не глупый человек. Напротив — он агент, который очень хорошо умеет врать и задача которого — стать в Эстонии человеком, к которому прислушиваются и чьи слова имеют вес”, — написал Мадисон в Eesti Päevaleht. Он уверен, что действия Троицкого согласованы и финансируются Кремлем.

”Удивляет другое — почему в Эстонии не задумываются над тем, насколько хорошо мы на самом деле знаем этих ”диссидентов”? Россия пользуется любой возможностью для создания в обществе конфликта и особенно в отношении нашей партии, которая единственная работает во имя сильного, независимого национального государства”, — написал политик.
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