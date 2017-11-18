Арнольд Рюйтель: "Кадриоргия" была проплаченной постановкой

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель утверждает в недавно выпущенной биографической книге, что разгоревшийся в начале 2006 года скандал по поводу шумных молодежных вечеринок в президентском дворце в Кадриорге с участием внуков Рюйтеля был циничной постановкой, организованной с целью лишить его шансов на переизбрание главой государства, сообщает rus.err.ee.

"При более внимательном изучении обстоятельств выяснилось, что это была постановка, осуществленная по плану, который был заказан (и, как говорят, хорошо оплачен) у студента политологии Тартуского университета. Это было запланировано и осуществлено с чисто политическими целями. Организаторов постановки не заботило даже то, что тяжелый удар наносится не только по институту президента, но и репутации всей Эстонии", — говорит Рюйтель.

"Рассказавший о вечеринках в передаче телеканала ETV ("Очевидец" — прим. ред.) Марек Паулсон, мягко говоря, очень сильно сгустил краски. Старший комиссар (Идаского отдела Пыхьяской префектуры полиции Маргус Коттер в интервью изданию Maaleht — прим. ред.) намекнул, что Паулсону заплатили за ложь. Отсюда и должны расползаться нити всей постановки. Утверждается, что за Паулсоном стоял некий "студент политологии", а за ним, в свою очередь, хозяева с большими амбициями. Их имена никто не хочет называть", — добавил экс-президент.

В книге также дается понять, что весь скандал был предназначен для того, чтобы лишить Рюйтеля возможности переизбраться на второй президентский срок.

"Это было жестокое нападение, вся наша семья его тяжела переживала. В ходе политической борьбы не выбирают средств, как скомпрометировать человека, который по каким-то причинам неприемлем для определенных сил. Цель была опорочить меня и тем самым уменьшить возможности для выставления моей кандидатуры", — предлагает Рюйтель свою версию подоплеки громкого скандала.