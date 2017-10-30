АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Визит Папы Римского Иоанна Павла II в Эстонию

Осенью 1993 года Эстонию с визитом посетил Папа Римский Ионанн Павел II. Высокий гость приземлился в Таллиннском аэропорту в пятницу, 10 сентября, в 10 часов утра.

Его встречал президент Леннарт Мери и почти весь кабинет министров за исключением Кайдо Кама, который аргументировал свое отсутствие приверженностью вере Таара.

Во второй половине дня на Ратушной площади прошла месса, на которую собралось около 7000 человек.

Ионанн Павел II к данному моменту является единственным Папой Римским, посетившим Эстонию.