АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Сависаар наблюдает за Балтийской цепочкой с воздуха и Лауристин держит речь в парке Хирве

23 августа 1987 года, спустя ровно 48 лет после подписания пакта Молотова-Риббентропа, на Ратушной площади Таллинна должен был состояться митинг, приуроченный к его годовщине. В последний момент разрешение было аннулировано.

Тем не менее, массы удалось перенаправить в другой пункт назначения — парк Хирве. На митинге впервые была публично обнародована статистика того, сколько жизней унесло подписание пакта, и поднят вопрос о независимости Эстонии.

Двумя годами позже, 23 августа 1989 года, состоялась самая впечатляющая акция выражения гражданской позиции в истории Эстонии и стран Балтии — Балтийская цепочка. 24 декабря того же года Съезд народных депутатов СССР признал пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы недействительным с момента подписания.

На представленном вашему вниманию видео запечатлен исторический митинг в парке Хирве и речь Марью Лауристин, а также то, как тогдашний премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар наблюдает за Балтийской цепочкой с вертолета.