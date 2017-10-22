АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Реформа собственности 1991 года заставила людей выйти на улицы

После восстановления независимости Эстонии в 1991 году национализированные в процессе коллективизации земли, дома и квартиру нужно было вернуть их законным владельцам. Однако это было не так то и просто сделать, и реформа собственности вызывает много споров и по сей день.

Изначальная идея была проста — вернуть людям недвижимость, потерянную во время войны и оккупации. Так это и было прописано в законе. Однако к середине девяностых круг претендентов расширился, на часть земель получила "седьмая вода на киселе", а не изначальные хозяева.

Многие люди, которые были в советское время вынужденными арендаторами потеряли жилплощади, которые они считали своим домом.

Конечно же, многие действительно получили несправедливо отнятую у них недвижимость, но в некоторых случаях возврата подозревались нечестные приемы, о чем и говорит данный видеоролик.

13 июня 1991 года был принят закон о реформе собственности, но сотни споров длятся и по сей день. Среди них споры между городом и государством, в подвешенном состоянии находятся земли, чей владелец до сих пор не найден и так далее.