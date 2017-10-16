АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Первая в Эстонии танцовщица эротического жанра покоряет СССР

Танцовщица эротического жанра Ева (настоящая имя Хелле Тармет) стала известной в всем СССР и за него пределами в 80-х, когда эта тема еще являлась табу.

Во второй половине 80-х она основала кооператив Essex, предлагавший услуги по эротическому танцу и стриптизу. Бизнес процветал лишь считанные годы, так как, влюбившись во француза, женщина покинула Эстонию и окунулась в индустрию развлечений в Европе. Сейчас она пенсионерка и владелица виллы стоимостью 700 000 евро на французской Ривьере. Смотрите видео!