АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Национализм или нет? Самая известная карикатура в истории Эстонии

Весной 1987 года газета Sirp ja Vasar опубликовала карикатуру Прийта Пярна "Sitta kah!". На ней был изображен мужчина в ватнике, кидающий вилами с телеги на поле кучу навоза, походящую по очертаниям на Эстонию, и приговаривающий ”Еще навоза!” (прямое) или ”Еще чего!” (переносное).

К тому времени в Эстонии разгорелась т.н. ”фосфоритная война”: центральная советская власть хотела развернуть на территории Эстонии добычу фосфорита, в то время как большинство местных жителей выступали против, поскольку наряду с большим доходом это могло, как считалось, нанести большой урон экологии. Таким образом, изображенный на карикатуре мужчина был призван олицетворять СССР, которому не было дела до судьбы маленькой Эстонии. Карикатура вызвала в обществе бурную дискуссию, в том числе относительно наличия в ней националистической окраски.

В представленном вашему вниманию видео диктор называет поднявшуюся шумиху нездоровой, а поэт Давид Самойлов говорит, что национализм в этом произведении видят те, кто всегда ищет во всем подвох.