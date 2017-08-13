АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Как проходили пробы танцоров варьете в 1983 году

Танцевальная студия Государственной филармонии ЭССР проводила вступительные пробы, на которые приходила молодежь со всей страны, чтобы попытать свое счастье и пробиться на сцену.

Советское время несомненно было золотым для театра-варьете в Эстонии. В то время в Таллинне было четыре варьете, из которых три были связаны с крупными отелями — Viru, Olümpia и Tallinn. Также по адресу Харью, 6 располагался бар-варьете. Популярными были также выступления на кораблях.

Именно участие в варьете было мечтой многих молодых людей того времени. Иностранная музыка и новые танцевальные стили также вдохновляли молодежь на то, чтобы после школы или работы четыре раза в неделю ходить на тренировки и выступления.