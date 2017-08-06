АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Это свобода! Rock’n’roll и мировые звезды на Певческом поле

В 1988 году в Советской Эстонии состоялось удивительное событие: первый по-настоящему международный музыкальный фестиваль Rock Summer. Безумное количество людей — за три дня 150 000, по некоторым утверждением — 190 000, пишет Eesti Päevaleht.

Действительно, тогда это событие казалось столь же фантастичным, как приземление НЛО на Красной площади.



”Мне кажется, что свободнее, чем в конце 1980-ых, эстонский народ никогда не был,” — говорит свободный художник и музыкант Аапо Ильвес. В то время ему было 17 лет. ”Ну и что с того, что оккупационные войска еще находились тут, а на улицах несла караул милиция? Приход Республики казался непоколебимым, и Rock Summer в этом свете был абсолютно целесообразен. Такой и должна быть свобода — rock’n’roll и звезды мировой величины на Певческом поле! Джон Лайдон — легендарный Джонни Роттен (из группы Sex Pistols) — выступает в нескольких метров от меня!” — вспоминает Ильвес.