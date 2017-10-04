АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Эстонский язык становится государственным и над Длинным Германом поднимают сине-черно-белый

В конце 80-х в Эстонии произошло много изменений. Два принятых в 1989 году решения имели при этом знаковое значение: закон о языке и поднятие флага Эстонии над Длинным Германом.

Решающую роль в обоих событиях сыграл сам народ. Так, за 1987-89 гг представителям власти поступило сотни тысяч писем от людей, из которых более 306 000 поддерживали закон о языке и более 18 000 выступали против. Сине-черно-белые флаги на улицы принес тоже народ в результате Поющей революции, а в 08.33 утра 24 февраля 1989 года под сопровождение детского хора знамя было торжественно поднято и над Длинным Германом.