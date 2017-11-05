АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1994-го: Россия не спешит выводить войска из Эстонии

После восстановления независимости довольно быстро выяснилось, что Россия не собирается отзывать свои войска из Эстонии. В ее распоряжении находилось более 1565 объектов по всей Эстонии.

По данным Maaleht (статья от 2014 года), на рубеже 1990 и 1991 годов в Эстонии было расположено 478 бронемашин, 21 артиллерийская установка, 10 боевых вертолетов, 30 тактических бомбардировщиков, 104 истребителя, неустановленное количество средних бомбардировщиков и транспортных самолетов, а также 6646 авиационных и 1276 зенитных ракет.

После долгих дискуссий вывод войск был назначен на 31 августа 1994 года при условии, что останутся военные пенсионеры и члены их семей. Российские войска покинули Эстонию последней из всех стран Балтии.