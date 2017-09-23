23.09.2017, 19:11

АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1988: Впервые сине-черно-белые триколоры реяли свободно и безнаказанно

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rus.delfi.ee
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В запечатленных на видео тартуских Днях защиты памятников старины принимали участие почти 8 000 человек. Были организованы собрания с докладами, лекции, экскурсии, концерты, выставки, просмотры старых документальных фильмов, а также посещение могил, пишет Delfi Forte.

Это было время великого перелома: впервые не наказывали за ношение эстонских национальных цветов, сине-черно-белые триколоры — реяли свободно. Повышалась и громкость народного гласа: требовали восстановления церкви Яани, уничтоженных советской властью монументов Калевипоэга, Виллема Реймана, Густава II Адольфа.

Смотрите видео!

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