АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1988: Впервые сине-черно-белые триколоры реяли свободно и безнаказанно

В запечатленных на видео тартуских Днях защиты памятников старины принимали участие почти 8 000 человек. Были организованы собрания с докладами, лекции, экскурсии, концерты, выставки, просмотры старых документальных фильмов, а также посещение могил, пишет Delfi Forte.
Это было время великого перелома: впервые не наказывали за ношение эстонских национальных цветов, сине-черно-белые триколоры — реяли свободно. Повышалась и громкость народного гласа: требовали восстановления церкви Яани, уничтоженных советской властью монументов Калевипоэга, Виллема Реймана, Густава II Адольфа.
Смотрите видео!
Tallinn, Квартира, 285 000 EUR
Viimsi vald, Квартира, 155 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)