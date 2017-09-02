АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1986 года: Из-за эвакуации Чернобыля детей из Белоруссии отправили в эстонский пионерлагерь Валкла

В семидесятых годах прошлого века в Эстонии работали 35 пионерских лагерей, куда каждое лето приезжали тысячи детей в возрасте 6-15 лет. Пионерский лагерь Валкла принадлежал профсоюзу работников культуры.

Лето 1986 года было для пионерлагеря необычным. В этом году лагерь принимал детей из Белоруссии, потому что в их лагерях были размещены эвакуированные жители Чернобыля — всезо за пару месяцев до этого, в апреле 1986 года, произошла катастрофа на Чернобыльскй АЭС.