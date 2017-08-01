АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1982 ГОДА: Одни из лучших хирургов ЭССР проводят операцию на сердце

Профессия врача, несомненно, является одной из самых ответственных, сложных и почетных во все времена. Дуэт врачей Альберта Клиймана и Юри Самарютеля был одним из самых сильных в 80-е годы.

Операционный зал Тартуской клинической больницы. Идет очередная операция на сердце, которую проводят опытные хирурги Альберт Клийман и Юри Самарютель. Вокруг пациента собрались и другие врачи и операционные медсестры, которые также постоянно следят за состоянием оперируемого по высококлассным медицинским аппаратам того времени. Смотрите видео!