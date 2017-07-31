АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1981 года: Повседневная жизнь советского Таллинна

Таллинн, как известно, никогда не будет полностью достроен, он меняется и развивается. За 36 лет город очень изменился, особенно уменьшилось количество красных плакатов.

Кадры с моря сменяются видом на средневековый город, на фоне которого виднеется много панельных домов, в то время как раз был бум строительства спальных районов. Улица Виру полна народу, как и сейчас. В толпе заметны береты и другие пестрые головные уборы, которые сейчас носят лишь единицы.

Из машин на улице в основном ”Запорожцы”, ”Жигули” и ”Москвичи” — иногда микроавтобусы, а если повезет, то можно увидеть ”Волгу”.

В городе развешаны красные транспаранты, а столбы для объявлений покрыты плакатами третьей ”Всесоюзной вахты памяти”.