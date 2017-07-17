АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1976 года: На сланцевом карьере ”Айду” работал самый большой экскаватор СССР

В 1974 году открыли ”Октябрьский” сланцевый карьер, где за многие годы было добыто примерно 90 млн тонн сланца. В карьере работал самый большой экскаватор СССР, на котором в одну смену одновременно трудилось аж семь человек.

Находящийся в Ида-Вирумаа разрез сейчас называется карьером ”Айду”, в 2012 году из-за истощения ресурсов он закончил свою работу.

Работающий на карьере экскаватор был настоящим феноменом своего времени. Вес машины — 4000 тонн, что можно сравнить с весом 27 голубых китов или 2800 ”Мини Куперов”. Всего в одну смену на экскаваторе работало семь человек: машинист, двое первых помощников, двое вторых помощников и двое слесарей — смазчиков.