17.07.2017, 21:26

АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1976 года: На сланцевом карьере ”Айду” работал самый большой экскаватор СССР

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В 1974 году открыли ”Октябрьский” сланцевый карьер, где за многие годы было добыто примерно 90 млн тонн сланца. В карьере работал самый большой экскаватор СССР, на котором в одну смену одновременно трудилось аж семь человек.

Находящийся в Ида-Вирумаа разрез сейчас называется карьером ”Айду”, в 2012 году из-за истощения ресурсов он закончил свою работу.

Работающий на карьере экскаватор был настоящим феноменом своего времени. Вес машины — 4000 тонн, что можно сравнить с весом 27 голубых китов или 2800 ”Мини Куперов”. Всего в одну смену на экскаваторе работало семь человек: машинист, двое первых помощников, двое вторых помощников и двое слесарей — смазчиков.

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